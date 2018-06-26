Фильм, выставки и экспедицию "От Балтики до Арктики" посвятили 80-летию Госсовета Коми

СЫКТЫВКАР, 26 июня. /ТАСС/. Праздничные мероприятия в честь 80-летия Госсовета Республики Коми проходят в городах и районах республики. К юбилею был снят фильм с данными архивов, организованы выставки, на заседании Госсовета в среду прозвучали поздравления от руководителей обеих палат российского парламента, законодательных органов соседних регионов и ветеранов.

"Специально к юбилею телерадиокомпания "Коми гор" выпустила фильм "Творя историю в законах" с участием ветеранов законодательного органа, с использованием архивных документов", - сказала спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева.

Накануне в фойе Госсовета открылась фотовыставка "Объективное наблюдение" из работ фотографов регионального информагентства, депутаты представлены на них в неформальной обстановке - на субботниках, спортплощадках, народных гуляниях - со своими чувствами и эмоциями. Выставки организованы в музеях и библиотеках городов и районов республики, отметили в Госсовете. К юбилею была приурочена и прошедшая в феврале экспедиция "От Балтики до Арктики", в ходе которой журналисты преодолели более 6 тыс. км, 12 городов шести регионов Северо-Запада на внедорожниках, снегоходах и даже снегоступах, добравшись до первого русского города в Арктике - Пустозерска.

"Восемь десятилетий - не малый срок даже по историческим меркам. Многое сделано за последние годы, приняты важные законодательные акты, способствующие росту экономики, повышению благосостояния населения. В республике улучшается деловой климат, растет привлекательность региона для российских и зарубежных инвесторов. Особо хотела бы отметить внимание депутатов к модернизации производства, поддержке малого и среднего предпринимательства, развитию социальной сферы", - сказала в своем видеопоздравлении председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как отметил в своей телеграмме спикер Госдумы Вячеслав Володин, на протяжении многих лет депутаты Госсовета Коми формируют нормативно-правовую базу, которая регулирует различные сферы жизни региона и является основой для решения важных социально-экономических задач.

Глава республики Сергей Гапликов в своем выступлении сказал, за последние три года благодаря совместной работе правительства и Госсовета Коми, благодаря принятым законам удалось обеспечить устойчивость и стабильность практически во всех сферах жизни. "Остановлен рост государственного долга без сокращений бюджетных расходов и мер социальной поддержки. Впервые за семь лет республиканский бюджет, принимаемый при активном участии депутатов, был исполнен в прошлом году со значительным профицитом в 3,3 млрд рублей, который был направлен на погашение госдолга", - сказал Гапликов.

О Госсовете Коми

Ровно 80 лет назад, 26 июня 1938 года состоялись первые выборы депутатов Верховного совета Коми АССР, при этом попытки создать автономию предпринимались сразу после революции 1917 года. 23 июня 1937 года была создана первая Конституция Коми края. В 1990 году принята декларация о суверенитете Коми АССР, звучали даже предложения выйти из состава СССР, но большинство депутатов настояли, что Коми край был, есть и будет в составе Российской Федерации. В 1990-е годы был создан нынешний институт главы республики, принята третья, действующая и сегодня Конституция, образован Конституционный суд региона. В программе мероприятий в честь юбилея более 20 мероприятий, которые затронут все города и районы республики.