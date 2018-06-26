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Собственники поврежденных при падении крана в Казани квартир получат компенсацию

Общество
26 июня, 21:50 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, июня. /ТАСС

Среди жильцов никто не пострадал, крановщик получил травмы легкой степени тяжести

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КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Компания "Ак Барс Инжиниринг" выплатит компенсацию собственникам поврежденных квартир дома в Казани, на который упал башенный кран. Об этом сообщили во вторник в компании, которая является техническим заказчиком строительного объекта.

"В связи с чрезвычайными погодными условиями в Казани <...> произошло частичное обрушение башенного крана, что привело к повреждению технического этажа здания, облицовки фасада и двух балконов. На месте инцидента развернут штаб по устранению последствий аварии. Всем собственникам пострадавших квартир будет выплачена полная компенсация", - говорится в сообщении.

Ранее в ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что башенный кран упал на не до конца заселенную 18-этажную новостройку на проспекте Альберта Камалеева. В результате кран повредил три балкона на 14-м, 15-м и 16-м этажах. Среди жильцов никто не пострадал, крановщик получил травмы легкой степени тяжести.

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