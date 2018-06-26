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Семь семей временно разместят в гостиницах после падения крана на дом в Казани

Общество
26 июня, 21:54 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, июня. /ТАСС

Пострадавших в жилом доме нет, а крановщик получил травмы легкой степени тяжести

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КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Власти временно разместят в гостиницах семь семей, проживающих в доме в Казани, на который упал башенный кран. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава администрации Советского района Казани Рустем Гафаров.

"Всего к нам обратилось семь семей. Всем, кто обратился, нашли гостиницы", - сказал он.

Ранее в ГУ МЧС по Республике Татарстан сообщили о том, что башенный кран упал на не до конца заселенную 18-этажную новостройку в Казани по адресу: проспект Альберта Камалеева, дом 34. В результате кран повредил три балкона на 14-м, 15-м и 16-м этажах. Пострадавших в жилом доме нет, а крановщик получил травмы легкой степени тяжести.

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