Семь семей временно разместят в гостиницах после падения крана на дом в Казани

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Власти временно разместят в гостиницах семь семей, проживающих в доме в Казани, на который упал башенный кран. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава администрации Советского района Казани Рустем Гафаров.

"Всего к нам обратилось семь семей. Всем, кто обратился, нашли гостиницы", - сказал он.

Ранее в ГУ МЧС по Республике Татарстан сообщили о том, что башенный кран упал на не до конца заселенную 18-этажную новостройку в Казани по адресу: проспект Альберта Камалеева, дом 34. В результате кран повредил три балкона на 14-м, 15-м и 16-м этажах. Пострадавших в жилом доме нет, а крановщик получил травмы легкой степени тяжести.