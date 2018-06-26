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Почти 300 сирийцев вышли за сутки из Идлибской зоны деэскалации

Общество
26 июня, 22:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В ходе вывода беженцев была оказана медицинская помощь 98 больным

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 280 человек покинули за последние сутки Идлибскую зону деэскалации через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

"Благодаря совместным усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации "Идлиб". Мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан - Абу-Духур вышло 287 человек, из них 141 ребенок. В ходе вывода беженцев оказана медицинская помощь 98 больным, в том числе 45 детям", - говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 117 человек, в Восточную Гуту - 107 человек. Всего из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулись 70 тыс. 294 жителя Восточной Гуты.

Цыганков также сообщил, что представители Центра обсудили оказание помощи в разминировании населенного пункта Модиара провинции Риф Дамаск на заседании Национального антитеррористического комитета Сирийской Арабской Республики.

"Несмотря на усилия Центра по примирению гуманитарная ситуация в Южной зоне деэскалации из-за действий боевиков ухудшается. Отмечаются факты призыва жителей в ряды незаконных вооруженных формирований", - отметил начальник Центра. Российские военные врачи за сутки оказали медицинскую помощь 107 сирийцам, в том числе 48 детям.

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