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Принц Уильям призвал никогда не забывать ужасы Холокоста

Общество
26 июня, 23:43 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, июня. /ТАСС

Принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин посетили Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме

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ЛОНДОН, 26 июня. /ТАСС/. Принц Уильям, находящийся с визитом на Ближнем Востоке, и его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон) посетили во вторник Мемориальный комплекс Яд Вашем в Иерусалиме. Как сообщает агентство Press Association, второй в очереди наследник британского трона оставил запись в книге посетителей всемирного центра памяти жертв Холокоста и призвал никогда не забывать ужасы этого трагического периода в мировой истории.

"Мы никогда не должны забывать Холокост, убийство шести миллионов мужчин, женщин и детей только лишь потому, что они были евреями. Мы все обязаны учить урокам прошлого следующие поколения и помнить о его ужасах, чтобы они никогда не повторялись", - написал Уильям в этой книге. В оставленной записи он также отметил, что гордится тем, что его прабабушка, принцесса Греческая и Датская Алиса Баттенберг (1885-1969) участвовала в спасении евреев в оккупированных гитлеровцами Афинах и причислена к праведницам.

Имя принцессы Алисы - матери супруга королевы Елизаветы II принца Филипа - звучало и на состоявшейся после визита в Яд Вашем встречи Уильяма с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. О заявлениях, сделанных на этих встречах Уильямом, в Великобритании ничего не сообщается, поскольку официально члены королевской семьи не имеют права высказываться на политические темы. В то же время Press Association передает слова Нетаньяху, заявившего, что принц должен "очень гордиться своей прабабушкой, которая спасла беззащитных евреев". Участие во встрече с британским принцем и израильскими президентом и премьером также приняли родственники спасенных принцессой людей.

В четверг Уильям планирует посетить могилу Алисы Баттенберг, которая похоронена в русской православной церкви Святой Марии Магдалины в Гефсимании, находящейся в Восточном Иерусалиме.

В среду же у Уильяма запланирована встреча с президентом Палестины Махмудом Аббасом и палестинской молодежью на Западном берегу реки Иордан.

Принц Уильям находится на Ближнем Востоке с пятидневным турне, которое началось с посещения Иордании. Он является первым представителем британской королевской семьи, который посещает Израиль и палестинские территории в официальном качестве.

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Персоны
Аббас, Махмуд Ривлин, Реувен Нетаньяху, Биньямин Уильям (британский принц) Филип, герцог Эдинбургский Кэтрин, герцогиня Кембриджская Елизавета II (королева Великобритании)
Темы
Вторая мировая война
Страны
Израиль Палестина Великобритания
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