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В Курсе стартует второй тур Всероссийского детского фестиваля "Добрая волна"

Общество
27 июня, 0:22 UTC+3 КУРСК КУРСК 27, июня. /ТАСС

Отборочный тур начнется с конкурсного прослушивания претендующих на победу участников

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КУРСК, 27 июня. /ТАСС/. Второй тур Всероссийского благотворительного фестиваля детского творчества "Добрая волна" стартует в среду на площадке Курской государственной филармонии. За два дня работы экспертное жюри в составе известных артистов и музыкантов определит среди юных участников самых ярких и талантливых.

"Фестиваль ориентирован на укрепление дружеских связей и содействие творческому развитию одаренных детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и находящихся в трудной жизненной ситуации. Организаторы стараются развивать культуру благотворительности, поддерживать молодые таланты и создавать условия для общения самых разных детей друг с другом ", - отметили в администрации Курской области.

Отборочный тур в Курске начнется с конкурсного прослушивания участников, претендующих на победу. Во второй день фестиваля состоится гала-концерт при участии посла "Доброй волны" певца Сергея Лазарева и победительниц популярных телевизионных шоу талантов.

Первый региональный этап фестиваля состоялся в начале июня в Казани. Победу одержал 10-летний Даниил Хачатуров из Самары, который, несмотря на перенесенное онкологическое заболевание и полную потерю зрения, не перестал вести активный образ жизни и заниматься музыкой.

Фестиваль "Добрая волна" проводится при поддержке правительства Республики Татарстан и Фонда содействия развитию благотворительности "Добрая Казань". В попечительский совет фестиваля входят мэр Казани Ильсур Метшин и народный артист России, композитор, генеральный продюсер мероприятия Игорь Крутой. Послы фестиваля - артисты российской эстрады: Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Юлианна Караулова и другие. ТАСС выступает информационным партнером фестиваля.

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