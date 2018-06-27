Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участники форума добровольцев в КЧР обсудят развитие движения и научатся создавать проекты

Общество
27 июня, 0:25 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 27, июня. /ТАСС

В рамках форума представители Росмолодежи и волонтерских центров проведут тренинги, семинары и лекции по развитию добровольческого движения

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 27 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский форум добровольцев, участники которого обсудят вопросы развития волонтерского движения и будут учиться создавать социально ориентированные проекты, начинает работу в среду в городе Теберда Карачаево-Черкесии. В нем примут участие около 150 человек из всех регионов Северного Кавказа, сообщили ТАСС в министерстве туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

"На форуме, который пройдет с 27 по 30 июня, планируется обсуждение добровольческих инициатив в разных сферах. В частности, запланирована сессия, посвященная добровольчеству в СКФО, ее участники поделятся опытом и перспективами развития движения", - сказали в министерстве.

В программе форума - тренинги, семинары и лекции по развитию волонтерского движения. Их проведут представители Росмолодежи, волонтерских центров и добровольческих объединений. Участники форума будут учиться создавать и защищать социально ориентированные проекты, узнают секреты публичных выступлений, научатся привлекать в свои ряды новых добровольцев, а также смогут получить консультации по созданию и оформлению проектов. Здесь же организуют интеллектуальные турниры, квесты, культурные и развлекательные мероприятия, экскурсии по достопримечательностям Карачаево-Черкесии.

По данным министерства туризма, курортов и молодежной политики регтона, сейчас в образовательных организациях республики функционируют около 300 волонтерских групп, в которые входят более 3 тыс. человек. В регионе, в частности, есть объединения волонтеров-спасателей и волонтеров-медиков.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
4
СМИ: в Испании учительница труда попыталась самостоятельно восстановить статую XVI века
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Турчинов: на Украине в каждой области создаются бригады территориальной обороны
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости