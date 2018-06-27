Участники форума добровольцев в КЧР обсудят развитие движения и научатся создавать проекты

ЧЕРКЕССК, 27 июня. /ТАСС/. Северо-Кавказский форум добровольцев, участники которого обсудят вопросы развития волонтерского движения и будут учиться создавать социально ориентированные проекты, начинает работу в среду в городе Теберда Карачаево-Черкесии. В нем примут участие около 150 человек из всех регионов Северного Кавказа, сообщили ТАСС в министерстве туризма, курортов и молодежной политики КЧР.

"На форуме, который пройдет с 27 по 30 июня, планируется обсуждение добровольческих инициатив в разных сферах. В частности, запланирована сессия, посвященная добровольчеству в СКФО, ее участники поделятся опытом и перспективами развития движения", - сказали в министерстве.

В программе форума - тренинги, семинары и лекции по развитию волонтерского движения. Их проведут представители Росмолодежи, волонтерских центров и добровольческих объединений. Участники форума будут учиться создавать и защищать социально ориентированные проекты, узнают секреты публичных выступлений, научатся привлекать в свои ряды новых добровольцев, а также смогут получить консультации по созданию и оформлению проектов. Здесь же организуют интеллектуальные турниры, квесты, культурные и развлекательные мероприятия, экскурсии по достопримечательностям Карачаево-Черкесии.

По данным министерства туризма, курортов и молодежной политики регтона, сейчас в образовательных организациях республики функционируют около 300 волонтерских групп, в которые входят более 3 тыс. человек. В регионе, в частности, есть объединения волонтеров-спасателей и волонтеров-медиков.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)" в 2018 году. По словам президента, проведение Года добровольца станет признанием заслуг перед обществом и оценкой колоссального вклада волонтеров в развитие страны.