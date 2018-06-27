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В ОНК Москвы сообщили, что консулы не навещают арестованных иностранных болельщиков в СИЗО

Общество
27 июня, 1:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что арестованные за общеуголовные преступления иностранные болельщики испытывают трудности в связи с незнанием русского языка

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Консулы некоторых государств не навещают арестованных иностранных болельщиков, содержащихся в следственных изоляторах российской столицы. Об этом ТАСС сообщил во вторник ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

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"Сегодня в ходе проверки СИЗО №5 Москвы я совместно с членом комиссии Дмитрием Чугуновым обнаружил, что к арестованным иностранцам, приехавшим в Москву на чемпионат мира по футболу, не приходят консулы. В частности, к трем гражданам Перу консул не приходит уже более недели", - сказал он. По словам Мельникова, он направлял обращение в консульство Перу с просьбой навестить арестованных граждан этого государства. "Своих консулов в этом СИЗО ждут также гражданин Ирана и гражданин Мексики", - добавил ответственный секретарь ОНК, по сведениям которого болельщики подозреваются в совершении краж.

Ранее СИЗО №5 посетила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, которая сообщила ТАСС, что арестованные за общеуголовные преступления иностранные болельщики испытывают трудности в связи с незнанием русского языка и отсутствием средств на лицевых счетах, открываемых в СИЗО для покупок продуктов и предметов гигиены, а также к ним не приходят адвокаты.

Вместе с тем, отметила она, "русские сокамерники арестованных иностранных болельщиков проявляют столько заботы о них, столько доброты". "С ними делятся продуктами, потому что у них нет средств для покупок, им стараются переводить с русского на английский, с английского через разных соседей на другие языки", - рассказала омбудсмен. Она также заверила, что арестованным болельщикам в СИЗО оказывается необходимая медицинская помощь.

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Персоны
Москалькова, Татьяна Николаевна
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