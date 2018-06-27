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В Facebook заявили, что разрешат рекламировать криптовалюту

Общество
27 июня, 1:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

При этом соцсеть сохранит запрет на рекламу ICO

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© AP Photo/Richard Drew, File

НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Социальная сеть Facebook разрешит рекламировать на своих страницах криптовалюту, однако сохранит запрет на рекламу ICO (Initial Coin Offering - первичное размещение криптоактивов). Об этом сообщил во вторник один из руководителей администрации соцсети Роб Лезерн.

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"В январе мы объявили о новой политике с целью запрета рекламы, направленной на продвижение финансовых продуктов и услуг, которые зачастую связаны с введением в заблуждение или обманными практиками рекламного продвижения, такими как бинарные опционы, ICO и криптовалюты", - отметил он в своем блоге.

По словам Лезерна, в последние месяцы соцсеть "изучала, как лучше всего изменить эту политику, чтобы позволить размещать некоторую рекламу и одновременно убедиться, что она безопасна". "В результате, начиная с 26 июня, мы будем обновлять наши правила, чтобы разрешить рекламные объявления, направленные на продвижение криптовалют и связанного с ними контента от заранее одобренных рекламодателей", - отметил директор. "Однако мы продолжим запрещать рекламу, которая направлена на продвижение бинарных опционов и ICO", - добавил он.

В январе администрация Facebook запретила рекламировать в соцсети криптовалюту. В заявлении отмечалось, что руководство соцсети таким образом хотело оградить пользователей от мошенничества и обмана. Данная практика также была распространена на приложение Instagram, которое принадлежит Facebook.

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем основано на технологии блокчейн - децентрализованной базе данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу. Одной из самых известных разновидностей криптовалюты является биткойн, стремительный рост популярности которого произошел в последние годы.

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