"Ъ": ФНС до 2021 года переведет все книги ЗАГСов в "облако"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России планирует до 2021 года перевести все книги ЗАГСов в облачные хранилища данных, при этом оказание любой услуги в ЗАГСе сократится до 15 минут. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".

"Сейчас федеральная информационная система тестируется в опытной эксплуатации в масштабах всей страны, в первую очередь создание такой централизованной системы позволит упросить и унифицировать работу 15 тыс. сотрудникам ЗАГСов - все они будут с октября [2018 года] работать в онлайн-режиме, в едином "облаке", по единым стандартам и правилам. Благодаря единому реестру не придется больше пересылать бумаги из одного ЗАГСа в другой, а тем более направлять отчетность на бумаге федеральным органам исполнительной власти, связанные со статистикой ЗАГСа. Статистика будет автоматически доступна в среде электронного правительства", - отметил Мишустин.

Глава ФНС подчеркнул, что параллельно запуску этой системы необходимо до 2021 решить задачу перевода с бумажных книг в электронный вид исторических записей ЗАГС, произвести ретроконверсию бумажных книг начиная с 1926 года и перевод исторических сведений в созданную систему.

"Это позволит сформировать основу для формирования реестра населения Российской Федерации. Концепция такого реестра уже принята правительством. Мы делаем так, чтобы эта информация была удобна и доступна, в том числе для социологических исследований, для проведения аналитики", - добавил он.

По словам Мишустина, благодаря такой автоматизации время оказания любой услуги в ЗАГСе сократится до 15 минут. "Больше ничего не придется заполнять, все заявления сформирует сотрудник ЗАГС - от гражданина требуется подпись. Услуги будут оказываться экстерриториально: в рамках одного визита гражданина в любой удобный ЗАГС за считанные минуты можно будет получить повторное свидетельство", - заключил глава ФНС России.