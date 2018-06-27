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Ципрас потребовал от Великобритании вернуть мраморные скульптуры Парфенона

Общество
27 июня, 4:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Премьер-министр Греции отметил, что "мраморы принадлежат мировому культурному наследию, но их настоящее место - это Парфенон"

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ТАСС, 27 июня. Глава правительства Греции Алексис Ципрас потребовал от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй вернуть мраморные скульптуры Парфенона (мраморы Элгина). Об этом он рассказал журналистам по итогам встречи с британским лидером.

"Мраморы принадлежат мировому культурному наследию, но их настоящее место - это Парфенон", - заявил Ципрас, которого цитирует агентство Reuters. Афины неоднократно требовали от Лондона возвращения мраморов Элгина как неотъемлемой части национального достояния. Споры о судьбе перемещенных ценностей возобновились с новой силой в связи с открытием современного музея Акрополя в 2009 году. Британская сторона отказывается идти Греции навстречу.

"Мы знаем британскую позицию, но, что имеет особое значение, так это то, что попытки [возвращения мраморов] продолжаются, - указал он. - Со временем мы найдем гораздо больше сторонников справедливой позиции Греции".

Бывший английский посол в Османской Империи лорд Элгин, получивший у правивших в ХIХ веке на территории Греции турок дозволение взять с Акрополя "некоторые обломки камней с надписями и фигурами", в 1802 году переправил в Англию 12 скульптур, плиты с орнаментами и ряд других фрагментов с фронтонов Парфенона - древнегреческого храма и памятника античной архитектуры. В Лондоне оказалось около 50% всех мраморных украшений Парфенона. Афины требуют вернуть мраморные изваяния, однако Лондон отвечает отказом, ссылаясь на то, что их приобретение лордом Элгином было юридически законно для того времени, а сами статуи и рельефы находятся в Британском музее в полной безопасности и открыты для бесплатного посещения всеми желающими.

После строительства нового музея Акрополя греческие официальные лица заявили, что это огромное музейное помещение общей площадью 20 тыс. квадратных метров позволит выставить все дошедшие до наших дней скульптуры Парфенона вместе, полностью гарантировав их сохранность.

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Персоны
Мэй, Тереза Ципрас, Алексис
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