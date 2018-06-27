Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров поделился с блогерами мечтой и мнением о ЧМ по футболу

Общество
27 июня, 4:59 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 27, июня. /ТАСС

Глава Чечни рассказал, что мечтает полностью искоренить безработицу и создать "все самые лучшие условия для своего народа"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ГРОЗНЫЙ, 27 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает одной из своих приоритетных задач ликвидацию безработицы. Об этом он сообщил во вторник, отвечая на вопросы российских блогеров, которые приехали в республику, чтобы ознакомиться с достопримечательностями, обычаями и культурой в рамках блог-тура, приуроченного к 200-летию Грозного.

"Мечтаю полностью искоренить безработицу в республике и создать все самые лучшие условия для своего народа", - сказал Кадыров.

Он также поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу, проходящем с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

"Чемпионат мира нужен был России. Все народы, все национальности, несмотря на санкции <...>, отошли от политики и занимаются футболом, спортом. Все друг друга обнимают, говорят добрые слова. Если будет время, полечу на закрытие, а если нет, по телевизору посмотрю", - сообщил глава Чечни.

Блогеры отметили гостеприимство региона. В рамках двухдневного тура они побывали на популярном среди туристов высокогорном озере Кезеной-Ам, посетили мечеть "Сердце матери" в Аргуне, селение Хой, осмотрели водопады и средневековый некрополь Цой-Педе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
В МИД назвали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости