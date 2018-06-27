Кадыров поделился с блогерами мечтой и мнением о ЧМ по футболу

ГРОЗНЫЙ, 27 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает одной из своих приоритетных задач ликвидацию безработицы. Об этом он сообщил во вторник, отвечая на вопросы российских блогеров, которые приехали в республику, чтобы ознакомиться с достопримечательностями, обычаями и культурой в рамках блог-тура, приуроченного к 200-летию Грозного.

"Мечтаю полностью искоренить безработицу в республике и создать все самые лучшие условия для своего народа", - сказал Кадыров.

Он также поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу, проходящем с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

"Чемпионат мира нужен был России. Все народы, все национальности, несмотря на санкции <...>, отошли от политики и занимаются футболом, спортом. Все друг друга обнимают, говорят добрые слова. Если будет время, полечу на закрытие, а если нет, по телевизору посмотрю", - сообщил глава Чечни.

Блогеры отметили гостеприимство региона. В рамках двухдневного тура они побывали на популярном среди туристов высокогорном озере Кезеной-Ам, посетили мечеть "Сердце матери" в Аргуне, селение Хой, осмотрели водопады и средневековый некрополь Цой-Педе.