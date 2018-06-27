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Более 20 тыс. сирийцев вернулись на юго-запад Алеппо после освобождения района от боевиков

Общество
27 июня, 5:05 UTC+3 АЛЕППО АЛЕППО 27, июня. /ТАСС

Местные жители покинули свои дома около семи лет назад

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АЛЕППО, 27 июня. /ТАСС/. Более 20 тыс. жителей юго-западной части провинции Алеппо вернулись в свои дома после освобождения этих мест от боевиков, сообщил журналистам местный шейх Абдалла Дандаль, работающий с российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Так как я являюсь старейшиной этого района юго-западной части провинции Алеппо, принял решение работать совместно с российским Центром по примирению. Два раза в неделю мы собираемся в региональном правительстве совместно с властями провинции и представителями России и обсуждаем, как идут работы по восстановлению и возвращению беженцев. Решения принимаются незамедлительно. В результате в свои дома уже вернулись 20 тыс. человек", - рассказал он.

Местные жители покинули свои дома около семи лет назад, когда в эти места пришли боевики. После освобождения территории сирийское правительство при помощи российских военных ведет подготовку к восстановлению мирной жизни. В частности, были обследованы все дороги между населенными пунктами, налажены регулярные поставки продуктов, отремонтированы электросети. В настоящее время идет подготовка к восстановлению жилых домов.

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