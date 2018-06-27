Ученые не нашли отравляющих веществ в сельди, гибель которой зафиксировали около Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии не нашли отравляющих веществ в сельди, массоваую гибель которой зарегистрировали а в заливе Пильтун на севере Сахалина. Об этом ТАСС сообщили в лаборатории мониторинга рыбохозяйственных водных объектов института.

"Химический анализ, проведенный нашими специалистами, показал, что уровни концентрации кадмия, меди и цинка в исследованных пробах находятся ниже предельно допустимых концентраций (ПДК), концентрация свинца - на уровне ПДК. Таким образом тяжелые металлы (свинец, кадмий, медь, цинк) не могли оказать острого токсического воздействия и вызвать массовую гибель тихоокеанской сельди", - отметили в лаборатории.

Члены региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" зафиксировали гибель рыбы в середине июня. Ученые предполагают, что причиной этого стала сложная ледовая обстановка, которая привела к дефициту кислорода в воде.