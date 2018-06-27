Около 1 тыс. сирийцев покинут зону деэскалации в Идлибе в ближайшее время

АЛЕППО, 27 июня. /ТАСС/. Российские военные ожидают, что в ближайшее время зону деэскалации в Идлибе покинут не менее 1 тыс. человек, которые выйдут через пункт пропуска Абу-Духур близ Алеппо. Об этом сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В ходе работы перехода личным составом Центра местное население обеспечиваем горячей пищей, предметами первой необходимости", - сообщил начальник отдела Центра примирения по провинции и городу Алеппо Олег Демьяненко. По его словам, только в ближайшее время через пункт пропуска со стороны Идлиба ожидается проход не менее 1 тыс. человек местного населения.

Пункт пропуска Абу-Духур находится недалеко от границы провинций Алеппо и Идлиб, он открыт ежедневно с утра и до позднего вечера. Здесь машины проверяют на отсутствие взрывоопасных предметов, затем проводится досмотр и регистрация граждан, после чего российская военная полиция сопровождает колонны туда, где люди могут отдохнуть и посетить врача - прием ведут российские военные медики.

По словам Демьяненко, российские военные также раздают мирному населению хлеб.