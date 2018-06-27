Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 1 тыс. сирийцев покинут зону деэскалации в Идлибе в ближайшее время

Общество
27 июня, 5:49 UTC+3 АЛЕППО АЛЕППО 27, июня. /ТАСС

Мирное население также снабжается продуктами питания и предметами первой необходимости, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии

Поделиться
Материал из 1 страницы

АЛЕППО, 27 июня. /ТАСС/. Российские военные ожидают, что в ближайшее время зону деэскалации в Идлибе покинут не менее 1 тыс. человек, которые выйдут через пункт пропуска Абу-Духур близ Алеппо. Об этом сообщили журналистам в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В ходе работы перехода личным составом Центра местное население обеспечиваем горячей пищей, предметами первой необходимости", - сообщил начальник отдела Центра примирения по провинции и городу Алеппо Олег Демьяненко. По его словам, только в ближайшее время через пункт пропуска со стороны Идлиба ожидается проход не менее 1 тыс. человек местного населения.

Пункт пропуска Абу-Духур находится недалеко от границы провинций Алеппо и Идлиб, он открыт ежедневно с утра и до позднего вечера. Здесь машины проверяют на отсутствие взрывоопасных предметов, затем проводится досмотр и регистрация граждан, после чего российская военная полиция сопровождает колонны туда, где люди могут отдохнуть и посетить врача - прием ведут российские военные медики.

По словам Демьяненко, российские военные также раздают мирному населению хлеб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
В МИД назвали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ
5
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости