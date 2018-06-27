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Вылет и прилет нескольких рейсов в Омске задержан из-за тумана

Общество
27 июня, 5:57 UTC+3 ОМСК ОМСК 27, июня. /ТАСС

Из-за погодных условий рейс из Москвы отправили в Новосибирск

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ОМСК, 27 июня. /ТАСС/. Пять рейсов из аэропорта Омска в Москву, Санкт-Петербург и Симферополь задерживаются из-за тумана. Также три рейса не смогли сесть и отправлены в Новосибирск и Тюмень, сообщается на сайте аэропорта.

"Рейсы СУ1763 Омск - Москва, У6388 Омск - Москва, ФВ6472 Омск - Санкт-Петербург, С7168 Омск - Москва, ФВ6869 Омск - Симферополь задерживаются поздним прибытием самолета по метеоусловиям аэропорта Омск (туман)", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в справочной службе, также из-за тумана самолет из Москвы был отправлен в Новосибирск, из Санкт-Петербурга и Симферополя - в Тюмень. Справочные этих аэропортов подтвердили информацию, самолеты пока не вылетели обратно.

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