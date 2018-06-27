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В Красноярске впервые с апреля ввели режим "черного неба"

Общество
27 июня, 6:09 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, июня. /ТАСС

Предприятиям рекомендовано сократить выбросы в период неблагоприятных метеоусловий из-за скопления в атмосфере вредных веществ и безветренной погоды

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КРАСНОЯРСК, 27 июня. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ, "черного неба") объявлен в Красноярске до 19:00 (15:00 мск) 28 июня. Об этом сообщила мэрия города.

"Первый режим с 19 часов (15:00 мск) 26 июня 2018 года до 19 часов 28 июня 2018 года", - говорится в материалах. Режим НМУ впервые введен с апреля этого года.

В период неблагоприятных метеоусловий из-за скопления в атмосфере вредных веществ и безветренной погоды предприятиям рекомендовано снизить выбросы.

С начала года режим НМУ в городе вводился и продлялся уже 11 раз. Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

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