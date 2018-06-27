В новую фотоловушку в Южно-Камчатском заказнике первыми попали медведица с медвежонком

ТАСС, 27 июня. Медведица с медвежонком первыми попали в объектив новой автоматической камеры с функцией видеозаписи, установленной в Южно-Камчатском заказнике, сообщила в среду пресс-служба учреждения.

"Новую автоматическую камеру с функцией видеозаписи сотрудники службы охраны заповедных территорий установили в окрестностях Курильского озера. Первыми в объектив попали медведица с полуторагодовалым медвежонком. Фотоловушка сработала на движение косолапых. Приведя аппарат в действие, медведица продолжила шествие, а малыш, заинтересованный незнакомым предметом на тропе, уделил ему пару секунд, заглянув в объектив", - говорится в сообщении.

Ученые отметили, что это первое видео, полученное на особо охраняемой природной территории с помощью автоматического фотоаппарата. Всего в заповеднике и заказнике функционирует более 20 фотоловушек.

"В этом году мы ввели в эксплуатацию фотоловушки с функцией видеозаписи. Они будут использоваться на ключевых участках Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника имени Т.И. Шпиленка. Это расширит наши возможности по наблюдению за животными и позволит получать интересные материалы об их поведении", - цитирует пресс-служба замдиректора "Кроноцкого государственного заповедника" Романа Корчигина.