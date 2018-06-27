Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В новую фотоловушку в Южно-Камчатском заказнике первыми попали медведица с медвежонком

Общество
27 июня, 6:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Всего в заповеднике и заказнике функционируют более 20 фотоловушек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 июня. Медведица с медвежонком первыми попали в объектив новой автоматической камеры с функцией видеозаписи, установленной в Южно-Камчатском заказнике, сообщила в среду пресс-служба учреждения.

"Новую автоматическую камеру с функцией видеозаписи сотрудники службы охраны заповедных территорий установили в окрестностях Курильского озера. Первыми в объектив попали медведица с полуторагодовалым медвежонком. Фотоловушка сработала на движение косолапых. Приведя аппарат в действие, медведица продолжила шествие, а малыш, заинтересованный незнакомым предметом на тропе, уделил ему пару секунд, заглянув в объектив", - говорится в сообщении.

Ученые отметили, что это первое видео, полученное на особо охраняемой природной территории с помощью автоматического фотоаппарата. Всего в заповеднике и заказнике функционирует более 20 фотоловушек.

"В этом году мы ввели в эксплуатацию фотоловушки с функцией видеозаписи. Они будут использоваться на ключевых участках Кроноцкого заповедника и Южно-Камчатского федерального заказника имени Т.И. Шпиленка. Это расширит наши возможности по наблюдению за животными и позволит получать интересные материалы об их поведении", - цитирует пресс-служба замдиректора "Кроноцкого государственного заповедника" Романа Корчигина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
В МИД назвали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ
6
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
7
Россия призвала США не вмешивать политику в проект "Северный поток - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости