Прокуратура ведет проверку из-за задержки рейса из Новосибирска в китайский город Санья

КРАСНОЯРСК, 27 июня. /ТАСС/. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку задержки рейса Новосибирск - Санья (Китай). Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Транспортной прокуратурой в отношении авиакомпании проводится проверка в связи с задержкой вылета воздушного судна более чем на 22 часа до Новосибирска", - говорится в сообщении.

25 июня самолет авикомпании NordStar из-за технической неисправности не смог вылететь в Китай. Задержка рейса составила более 22 часов.

Авиакомпания NordStar создана в 2008 году, по данным Росавиации, входит в число 15 крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2017 года пассажиропоток авиакомпании составил 1,481 млн человек.