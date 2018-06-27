Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Прокуратура ведет проверку из-за задержки рейса из Новосибирска в китайский город Санья

Общество
27 июня, 6:56 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 27, июня. /ТАСС

Рейс задержали более чем на 22 часа

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 27 июня. /ТАСС/. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку задержки рейса Новосибирск - Санья (Китай). Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Транспортной прокуратурой в отношении авиакомпании проводится проверка в связи с задержкой вылета воздушного судна более чем на 22 часа до Новосибирска", - говорится в сообщении.

25 июня самолет авикомпании NordStar из-за технической неисправности не смог вылететь в Китай. Задержка рейса составила более 22 часов.

Авиакомпания NordStar создана в 2008 году, по данным Росавиации, входит в число 15 крупнейших авиакомпаний России. По итогам 2017 года пассажиропоток авиакомпании составил 1,481 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
4
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
5
В МИД назвали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ
6
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
7
Россия призвала США не вмешивать политику в проект "Северный поток - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости