В Приморье запретили продажу вейпов несовершеннолетним

ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. Законодательное собрание Приморского края приняло во втором и третьем чтениях законопроект, запрещающий продажу вейпов детям до 18 лет. Об этом сообщила в среду пресс-служба краевого парламента.

"Приморье вошло в число регионов, где запрещена продажа вейпов несовершеннолетним. Краевые законодатели на июньской сессии приняли во втором и третьем чтениях проект закона "Об установлении ограничений продажи электронных систем доставки никотина на территории Приморского края". В соответствии с законопроектом, продавец вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что для нарушителей установят штрафные санкции.

На этой же сессии в первом чтении депутаты одобрили изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях". Согласно документу, продажа несовершеннолетним электронных сигарет повлечет за собой наложение административного штрафа для физлиц от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, на юридических - от 30 до 50 тыс. рублей.

Сейчас на федеральном уровне запрета на продажу электронных сигарет несовершеннолетним не установлено. В связи с этим регионы самостоятельно вводят подобные ограничения, соответствующие законы приняты уже в Санкт-Петербурге, Московской и Новгородской областях.