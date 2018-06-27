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Более 30 млн рублей из бюджета Приморья направят на организацию питания студентов ссузов

Общество
27 июня, 8:01 UTC+3

С инициативой выступил глава региона Андрей Тарасенко

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Власти Приморья направят на организацию питания обучающихся в краевых профессиональных образовательных учреждениях в 2018 году более 30 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба краевой администрации.

"Важной поправкой в краевой бюджет стало предоставление субсидии на организацию питания обучающихся в краевых профессиональных образовательных учреждениях, проживающих в общежитиях, - более 30 млн рублей", - говорится в сообщении.

С инициативой об организации бесплатного горячего питания для приезжих студентов средних профессиональных образовательных учреждениях выступил глава Приморья Андрей Тарасенко. По мнению врио губернатора, такая форма поддержки поможет привлечь студентов на востребованные специальности, в том числе для сельскохозяйственной отрасли, поддержать их.

Поправки в краевой бюджет на 2018 год, предусматривающие увеличение социальных расходов, поддержали в среду депутаты Законодательного собрания края.
 

 

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Персоны
Тарасенко, Андрей Владимирович
Темы
Приморский край
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