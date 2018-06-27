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В Пензе начали строить новый военный госпиталь

Общество
27 июня, 8:51 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 27, июня. /ТАСС

Начальник медицинской службы ЦВО Анатолий Калмыков отметил, что сейчас закладывается фундамент для медучреждения

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июня. /ТАСС/. Военный госпиталь нового формата начали строить в Пензе. Об этом в среду журналистам сообщил начальник медицинской службы Центрального военного округа полковник Анатолий Калмыков.

"У нас начато строительство нового госпиталя в Пензе, на основе которого создается типовой проект подобного медучреждения на 150 коек. Там учитываются все военные нюансы, такие как резервные койки, установка сегментов передачи данных, обмена информацией, телемедицины, вертолетная площадка. Пилотный проект в Пензе уже стартовал, готов котлован, закладывают фундамент", - сказал Калмыков.

Он добавил, что на этапе проектно-изыскательских работ и разработки находится проект строительства нового окружного госпиталя, который, скорее всего, расположится в Казани.

"Окружной - это будет медицинский центр, включающий в себя госпиталь, поликлинику, стоматологическую поликлинику, судебно-медицинскую криминалистическую лабораторию, медицинский отряд специального назначения и центр государственного санэпиднадзора. То есть, военнослужащий зашел в поликлинику, его обследовали и при необходимости тут же госпитализировали. Это упростит нам задачу по логистике, [что] экономически целесообразно, уменьшится количество затрат на охрану, лабораторную диагностику, рентген диагностику", - пояснил Калмыков.

ЦВО дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа структурно входят несколько заграничных объектов, в том числе объединенная военная база в Киргизии, подразделения в Казахстане и 201-я база в Таджикистане.

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