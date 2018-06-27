ТАСС, 27 июня. Жители Твери несут цветы к Дому поэзии Андрея Дементьева, который скончался во вторник на 90-м году жизни в Москве. Около здания установили мемориал памяти, сообщили ТАСС в среду в учреждении.

"Мы организовали мемориал памяти - установили портрет Андрея Дмитриевича с памятной табличкой около здания, чтобы жители Твери смогли выразить свою скорбь. Уже принесли первые цветы", - сказали в Доме поэзии.

Первый в России Дом поэзии открылся в Твери в 2013 году, ему присвоили имя почетного гражданина города поэта Андрея Дементьева, которому принадлежала идея создания культурного центра. В учреждении музей совмещен с лекторием, с помощью современных мультимедиа-технологий воссоздается атмосфера, в которой жили и творили поэты второй половины ХХ века.

Ранее сообщалось, что прощание с Дементьевым состоится 29 июня в Зале имени Чайковского в Москве. Место похорон еще не определено - в Москве или Твери.

Андрей Дмитриевич Дементьев родился 16 июля 1928 года в Калинине (бывшее название города Твери). Автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки, на его стихи также созданы десятки песен. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".