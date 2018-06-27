Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жители Твери несут цветы к Дому поэзии Андрея Дементьева

Общество
27 июня, 8:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Около здания установили портрет поэта с памятной табличкой, сообщили в учреждении

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 27 июня. Жители Твери несут цветы к Дому поэзии Андрея Дементьева, который скончался во вторник на 90-м году жизни в Москве. Около здания установили мемориал памяти, сообщили ТАСС в среду в учреждении.

Смотрите также
Андрей Дементьев

Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева

"Мы организовали мемориал памяти - установили портрет Андрея Дмитриевича с памятной табличкой около здания, чтобы жители Твери смогли выразить свою скорбь. Уже принесли первые цветы", - сказали в Доме поэзии.

Первый в России Дом поэзии открылся в Твери в 2013 году, ему присвоили имя почетного гражданина города поэта Андрея Дементьева, которому принадлежала идея создания культурного центра. В учреждении музей совмещен с лекторием, с помощью современных мультимедиа-технологий воссоздается атмосфера, в которой жили и творили поэты второй половины ХХ века.

Ранее сообщалось, что прощание с Дементьевым состоится 29 июня в Зале имени Чайковского в Москве. Место похорон еще не определено - в Москве или Твери.

Андрей Дмитриевич Дементьев родился 16 июля 1928 года в Калинине (бывшее название города Твери). Автор более 40 поэтических сборников, тираж которых превысил миллион экземпляров. Его стихи переведены на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, венгерский и многие другие языки, на его стихи также созданы десятки песен. Среди известных стихотворений поэта - "Не смейте забывать учителей", "Не обижайтесь на детей", "Быть стариком - непростая штука", "Никогда ни о чем не жалейте вдогонку".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тверская область Умер Андрей Дементьев
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
2
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
6
В МИД назвали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости