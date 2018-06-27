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Звание "Народный мастер" для ремесленников учредили в Приморье

Общество
27 июня, 9:36 UTC+3

Получить звание смогут те, кто внес значительный вклад в сохранение и развитие декоративно-прикладного творчества в регионе

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ВЛАДИВОСТОК, 27 июня. /ТАСС/. Власти Приморья учредили региональное звание-награду "Народный матер", получить ее могут мастера декоративно-прикладного творчества, работающие не менее пяти лет, сообщает в среду пресс-служба администрации региона.

"Звание "Народный мастер Приморского края" будут присваивать талантливым и искусным ремесленникам. Оно будет способствовать развитию декоративно-прикладного творчества, сохранению традиций народов Приморья", - говорится в сообщении.

Желающим получить награду нужно пройти онлайн-регистрацию в базе мастеров. Получить звание смогут те, кто внес значительный вклад в сохранение и развитие декоративно-прикладного творчества в крае.

Ранее к врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко с предложением учредить такое звание обратились жители края и представители Ассамблеи народов Приморья. Он поддержал идею и дал поручение проработать этот вопрос профильным департаментам.

По его инициативе в Приморье также будут учреждены краевые отраслевые награды - почетным журналистам, строителям, шахтерам, энергетикам, работникам агропромышленного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры лесного хозяйства, образования, правоохранительных органов, рыбного хозяйства, связи, социальной защиты населения, судостроения, торговли, транспорта, физической культуры и спорта.

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Персоны
Тарасенко, Андрей Владимирович
Темы
Приморский край
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