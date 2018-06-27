Артефакты с затонувшего у Крыма парохода "Генерал Коцебу" поднимут осенью

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Специалисты планируют осенью поднять артефакты с затонувшего у побережья Крыма парохода "Генерал Коцебу", который первым вошел в Суэцкий канал и на котором, могут быть картины Ивана Айвазовского. Об этом сообщил ТАСС директор крымского госпредприятия "Черноморский центр подводных исследований" Сергей Казанник.

Как сообщалось, фрагменты более 10 картин, в том числе, предположительно, написанные Айвазовским, обнаружили участники подводной экспедиции "Нептун" на затонувшем в конце XIX века у берегов Крыма пароходе. Судно находится на глубине около 40 м в 12 милях от мыса Тарханкут на западе Крымского полуострова.

"Скорее всего, дополнительное обследование парохода и возможный подъем артефактов произойдет осенью, если будет позволять погода, может, в сентябре. Если нет, то тогда в следующем году", - сообщил Казанник.

По его словам, пока рано говорить о том, что на борту затонувшего судна могут находится картины Айвазовского. "Пароход обнаружила наша экспедиция еще 10 лет назад, мы видели сохранившиеся рамки от картин в салоне. Но были ли они кисти Айвазовского, говорить преждевременно", - сказал Казанник.

Судно могли разграбить

Роман Дунаев, руководитель подводной экспедиции "Нептун", организованной на средства гранта президентского фонда, сообщил ТАСС, что обследованный дайверами затонувший пароход, возможно, был подвергнут разграблению вандалов, возможно, при помощи профессиональных водолазов. Однако, по его словам, до картин вандалы не добрались.

Обнаруженные экспедицией фрагменты картин практически не сохранились. Но под слоем ила, вероятно, есть другие полотна, которые, по предположениям Дунаева, "могут сохраниться идеально".

"Видно, что с момента, как он был обнаружен лет 10 назад, и до сегодняшний экспедиции, наблюдаются следы такого механического воздействия, вырезаны окна, кто-то по нему ходил, интерьер собирали, но до картин не долезли. Там видны следы, что там его кто-то "почистил", и это не любители дайвинга, скорее всего, водолазные компании", - сказал он.

Дунаев отметил, что в судне были профессионально "вырезаны специальные проходы", характерные для водолазных работ. "Это было вандально сделано", - подчеркнул эксперт.

Закон против подводных вандалов

Специалист по исследованию подводных объектов у побережья Крымского полуострова, автор трех книг и атласа затонувших судов в Черном и Азовском морях Александр Елкин сообщил ТАСС, что на дне у Крымского полуострова находится более 2,5 тыс. затонувших объектов - от судов от античных времен до современности.

Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по культуре Светлана Савченко сообщила агентству, что тема сохранения подводного культурного наследия и всех объектов под водой актуальна для крымского региона, однако пока это законодательно не закреплено.

"Мы сейчас проводим консультации с археологами, историками, силовыми структурами, потому что тема очень актуальная для Крыма, она комплексная, которая требует своего разрешения", - сообщила она.

В сентябре этого года, сообщила депутат, после консультаций, будут выработаны конкретные предложения по разработке соответствующего федерального закона, который сможет защитить объекты подводного культурного наследия. "Думаю, что к следующему археологическому сезону, который начнется весной 2019 года, такой закон будет принят", - считает она.

О пароходе

"Генерал Коцебу" был обнаружен представителями Черноморского центра подводных исследований спустя 120 лет после его гибели в 1895 году. Он принадлежал Российскому обществу пароходства и торговли, был построен в Англии в 1866 году и назван в честь губернатора Новороссии генерала Павла Коцебу. Его длина 64 метров, ширина 8,6 метров, водоизмещение - 1250 тонн, он мог взять на борт более 500 пассажиров.

Двухпалубный "Генерал Коцебу" стал первым пароходом, который прошел по Суэцкому каналу в ноябре 1869 года. На нем находилась представительная делегация России, в составе которой был и Айвазовский, которому было поручено запечатлеть церемонию открытия канала и сам канал.

16 апреля 1895 года пароход столкнулся у мыса Тарханкут с транспортом Черноморского флота "Пендераклия" и затонул.