Омбудсмен ЯНАО посещает в колонии Сенцова

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак прибыл к осужденному за терроризм украинцу Олегу Сенцову, который отбывает наказание в колонии №8 города Лабытнанги. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена региона.

"Анатолий Сак только что зашел в колонию к Сенцову. Он проверит состояние его здоровья, пообщается с ним", - сказали в аппарате омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник во время своей поездки в Киев заявила, что лично намерена в ближайшее время посетить Сенцова. Кроме того, она обратилась к руководителю пенитенциарной системы, чтобы к нему допустили врачей, которых предложат адвокаты и родственники.

Ранее Сак сообщал, что Сенцова также планирует навестить его двоюродная сестра.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".