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Путин ждет от участников форума "Территория смыслов на Клязьме" новаторских предложений

Общество
27 июня, 10:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Четвертый всероссийский молодежный образовательный форум пройдет во Владимирской области с 27 июня по 12 августа

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов на Клязьме". Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Убежден, что столь насыщенная повестка, отличные возможности для делового и дружеского общения послужат хорошей основой для выработки смелых, по-настоящему новаторских предложений, которые обязательно найдут воплощение на практике", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что участники форума - энергичная, творческая и увлеченная молодежь из разных регионов страны - смогут продемонстрировать свой профессиональный потенциал, найти единомышленников и обсудить с ними совместные планы и проекты в различных сферах.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов на Клязьме" в четвертый раз пройдет во Владимирской области с 27 июня по 12 августа. В этом году в форуме примут участие около 6 тыс. человек в шести тематических сменах: "Новые возможности развития студенческих объединений", "Образование будущего", "Цифровой мир", "Поколение доброй воли", "Эффективная политика" и "Молодежная команда страны".

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