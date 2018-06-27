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Турпоток в Крым увеличился более чем на 25%, до 1,642 млн человек

Общество
27 июня, 11:55 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 27, июня. /ТАСС

Более 10% турпотока прибыло в республику с Украины, сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко

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© Сергей Мальгавко/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Туристический поток в Крым с начала этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого увеличился на 26,5%, до 1,642 млн человек.

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Об этом сообщил в среду министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

"По состоянию на 22 июня в Крыму с начала года отдохнуло 1,642 млн туристов, что практически на 25% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Цифры очень серьезные", - сказал он, выступая на сессии республиканского парламента.

Треть отдыхающих, по его словам, прибыла авиатранспортом, еще одна треть - по Крымскому мосту.

В частности, отметил министр, по Крымскому мосту, с 16 мая, старта запуска автодорожного сообщения, по 21 июня проехали 276, 5 тыс. автотранспортных средств, в том числе 2,5 тыс. автобусов.

Более 10% турпотока, по его словам, прибыло в Крым с Украины через пограничные пункты пропуска в северной части полуострова.

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В настоящее время, сообщил Волченко, в Крыму работает 550 средств размещения, в том числе 67, предназначенных для детского отдыха. Средняя загрузка санаториев, гостиниц, пансионатов составляет более 60%. Открыт и работает 431 пляж, что на 44 больше, чем в прошлом году.

В 2017 году турпоток в Крым на фоне открытия для российских туристов Турции снизился на 3,2% - до 5,39 млн человек. В 2016 году полуостров принял 5,6 млн отдыхающих, в 2015 году - 4,6 млн. В 2018 году, по оценкам местных властей, турпоток должен вырасти до 6 млн человек.

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