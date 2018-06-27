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Минск и Ростов-на-Дону установили побратимские отношения

Общество
27 июня, 11:55 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 27, июня. /ТАСС

Столица Белоруссии стала 14 городом-побратимом для Ростова

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Ростов-на-Дону и столица Белоруссии Минск стали городами-побратимами, сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

По данным пресс-службы, в Ростове-на-Дону глава горадминистрации Виталий Кушнарев встретился с официальной делегацией города Минска (Республика Беларусь).

"От города Ростова-на-Дону соглашение подписала председатель... городской Думы - глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина, от города Минска - заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Крепак", - говорится в сообщении.

По словам Крепака, договор поможет улучшить торгово-экономические отношения и сотрудничество в социальной сфере. "Важно, чтобы предприятия Ростова и Минска сотрудничали более активно, создавали новые проекты. Это приведет к увеличению нашего товарооборота и к развитию экономики обоих городов и обеих стран. Подписание договора даст новый виток развитию отношений наших стран", - цитирует пресс-служба администрации Ростова-на-Дону слова Александра Крепака.

По данным администрации Ростова, за первый квартал 2018 года суммарный товарооборот ростовских предприятий с компаниями Белоруссии составил 36 млн долларов. В товарной структуре экспорта и импорта преобладают машиностроительная продукция, продовольственные товары и сырье для их производства.

Минск стал 14-м городом-побратимом Ростова-на-Дону.

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