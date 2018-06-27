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Песков объяснил сложности с посещением заключенных омбудсменами РФ и Украины

Общество
27 июня, 12:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

По мнению представителя Кремля, наблюдается "совершенно по объективным причинам острый дефицит доверия у сторон"

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Кремль связывает сложности с посещением заключенных уполномоченными по правам человека России и Украины с дефицитом доверия сторон и затягиванием согласований.

"Ситуация, действительно, складывается сложная", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что "стороны ведут достаточно напряженную работу - на Украине была [российский уполномоченный по правам человека Татьяна] Москалькова".

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По мнению представителя Кремля, "здесь совершенно по объективным причинам острый дефицит доверия у сторон, что понятно, и также затягивается процесс согласования, который ведется по линии и омбудсменов, и соответствующих служб".

Ранее 26 июня стало известно о том, что Московский городской суд отказал уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в посещении Романа Сущенко, приговоренного в РФ к 12 годам колонии строго режима по статье о шпионаже, так как она не является консульским работником. Исходя из положений Консульской Конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, разрешение может быть дано только консульским работникам, кем уполномоченный Украины Денисова не является. Она сможет посетить осужденного после вступления приговора в силу, однако в настоящее время он обжалован и в силу не вступил.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не смогла во вторник посетить в СИЗО Киева находящегося там российского военнослужащего Максима Одинцова и приняла решение вернуться в Москву, где будет ожидать положительного решения украинских властей.

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