Суд Оренбуржья обязал школу выплатить ученице 180 тыс. рублей за травму на физкультуре

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Районный суд Оренбургской области обязал школу выплатить 180 тыс. рублей компенсации пятикласснице, которая поучила травму на уроке физкультуры. Об этом в среду сообщила пресс-служба Оренбургского областного суда.

"Бузулукский районный суд Оренбургской области обязал образовательное учреждение выплатить компенсацию школьнице, получившей черепно-мозговую травму, <…>, взыскав с образовательной организации в пользу ребенка 180 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В суде установлено, что в сентябре 2017 года во время урока физкультуры, который, несмотря на непогоду, учитель решил провести на свежем воздухе, из-за порыва ветра от дерева отломилась ветка и упала на пятиклассницу, она получила черепно-мозговую травму. В пресс-службе отмечается, что девочка "долгое время находилась на стационарном, а затем на амбулаторном лечении".

В материалах дела отмечается, что занятия физкультурой на улице запрещается проводить при скорости ветра более 10 м/с, а в тот день порывы ветра достигали 17 м/с.

По данным пресс-службы, ответчик обжаловал решение суда и просил снизить размер компенсации, однако судебная коллегия по гражданским делам Оренбургского областного суда не нашла оснований для удовлетворения жалобы.