Госдума и профсоюзы договорились о регулярных встречах по вопросам пенсионной реформы

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, в ходе которой было принято решение сделать регулярными консультации по вопросу изменения пенсионного законодательства.

"Председатель Госдумы и председатель ФНПР договорились о регулярных встречах и консультациях по вопросам, касающимся совершенствования пенсионной системы", - сообщила в среду пресс-служба нижней палаты парламента.

В разговоре с главой ФНПР Володин подчеркнул, что "целью изменения пенсионного законодательства должно стать повышение уровня жизни пенсионеров".

В свою очередь Шмаков проинформировал спикера Госдумы о предложении профсоюзов "дополнить внесенный законопроект правительства пакетом законов, направленных на защиту прав работников, в первую очередь, старшего возраста, а также молодежи обеспечением полноценного страхования занятости, гарантиями роста пенсий пенсионеров".