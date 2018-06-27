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Госдума и профсоюзы договорились о регулярных встречах по вопросам пенсионной реформы

Общество
27 июня, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Спикер нижней палаты парламента отметил, что "целью изменения пенсионного законодательства должно стать повышение уровня жизни пенсионеров"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым, в ходе которой было принято решение сделать регулярными консультации по вопросу изменения пенсионного законодательства.

"Председатель Госдумы и председатель ФНПР договорились о регулярных встречах и консультациях по вопросам, касающимся совершенствования пенсионной системы", - сообщила в среду пресс-служба нижней палаты парламента.

В разговоре с главой ФНПР Володин подчеркнул, что "целью изменения пенсионного законодательства должно стать повышение уровня жизни пенсионеров".

В свою очередь Шмаков проинформировал спикера Госдумы о предложении профсоюзов "дополнить внесенный законопроект правительства пакетом законов, направленных на защиту прав работников, в первую очередь, старшего возраста, а также молодежи обеспечением полноценного страхования занятости, гарантиями роста пенсий пенсионеров".

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Россия
Персоны
Шмаков, Михаил Викторович Володин, Вячеслав Викторович
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