Общественный совет Минстроя предложил не начинать отопительный сезон для должников

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Общественный совет Минстроя России разработал меры по снижению числа неплательщиков за услуги ЖКХ. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам заседания комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству совета.

"Так, одной из мер по сокращению числа неплательщиков предложена система пресечения практики вхождения должников в новый отопительный период с непогашенной задолженностью", - говорится в сообщении.

Советом предлагается законодательно установить начало поставки коммунальных услуг должникам в связи с началом отопительного периода только после полного погашения имеющейся задолженности, отмечено в сообщении.

Также эксперты отметили необходимость создания дополнительного механизма, который позволил бы исключить самовольное подключение потребителей тепловой энергии после полного или частичного ограничения за задолженность по оплате.

Среди других предложений отмечено внедрение административной ответственности за изготовление, продажу и рекламу технических средств, позволяющих осуществлять вмешательство в работу приборов учета энергоресурсов с целью искажения информации об объемах потребления.

По итогам заседания комиссии принято решение передать озвученные предложения экспертов на рассмотрение Минстроя России, заключается в сообщении.