Эксперт: продажа лекарств в торговых сетях не составила бы значимой доли в товарообороте

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Продажа безрецептурных лекарственных средств в магазинах продовольственных ритейлеров не составила бы значимой доли в товарообороте среднего продуктового супермаркета в случае принятия соответствующего закона. Об этом сообщил ТАСС представитель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

"Продажа безрецептурных лекарственных средств в прикассовых зонах не имела бы значимой доли в товарообороте среднего продуктового магазина. Другое дело - интересы потребителей: возможность приобрести безрецептурные лекарственные средства в любом магазине существенно увеличила бы физическую доступность такой категории товаров для россиян", - отметили в ассоциации.

По данным объединений фармацевтических организаций, на которые ссылается АКОРТ, в России существует 60 тыс. аптек и аптечных пунктов, в то же время Россия насчитывает более 150 тыс. населенных пунктов. " Учитывая концентрацию аптек в городах-миллионниках, можно только догадываться, какое количество городов и сел не имеют вообще никаких точек продажи лекарств. А магазины есть практически везде", - пояснил представитель ассоциации.

Ранее в СМИ появилась информация, что федеральные власти прекратили разработку законопроекта, разрешающего продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях.

В августе 2017 года бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о возможности реализации лекарств в супермаркетах.