Омбудсмен ЯНАО заявил, что ухудшения состояния здоровья Сенцова нет

ТАСС, 27 июня. Уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолий Сак, посетивший в среду в колонии объявившего голодовку Олега Сенцова, не обнаружил ухудшения состояния его здоровья.

"Визит к Сенцову завершился. Чувствует он себя прекрасно, спокойно разговаривает, жалоб у него никаких нет", - сказал Сак корреспонденту ТАСС.

Таким образом он опроверг данные некоторых СМИ о том, что Сенцова нужно отправить в реанимацию. "Никакая реанимация ему не нужна, витаминов ему хватает. Я очень приятно был удивлен его состоянием", - отметил омбудсмен ЯНАО.

Кроме того, Сак также уточнил в беседе с корреспондентом ТАСС, что Сенцов имеет право встретиться с родственниками, в частности, с двоюродной сестрой, которая, как сообщалось ранее, планирует его навестить в ближайшее время. "Я уточнил, Сенцов имеет право встретиться с родственниками. Я попросил, чтобы сообщили [двоюродной сестре Сенцова], что она может с ним встретиться. Попросил, чтобы не было никаких преград, если положено по закону", - подчеркнул он, уточнив также, что свидание будет не длительное - три часа.

Также омбудсмен сообщил, что у Сенцова есть право на звонок, которым он уже воспользовался, поговорив со своей двоюродной сестрой.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во вторник во время своей поездки в Киев заявила, что лично намерена в ближайшее время посетить Сенцова. Кроме того, она обратилась к руководителю пенитенциарной системы, чтобы к нему допустили врачей, которых предложат адвокаты и родственники.

Омбудсмен ЯНАО заявил, что точная дата посещения Сенцова уполномоченным Верховной Рады по правам человека Людмилой Денисовой пока не известна.

"Никаких сведений нет ни со стороны аппарата уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой, ни со стороны аппарата Денисовой. Пока информации никакой не поступало", - сказал Сак, отвечая на вопрос о дате визита Денисовой к Сенцову.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Следствием и судом установлено, что он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".