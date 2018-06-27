Молодежный форум "Амур" в 2019 году пройдет в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 27 июня. /ТАСС/. Молодежный форум "Амур", завершившийся в среду на площадке горнолыжного комплекса "Холдоми" у Комсомольска-на-Амуре, пройдет в Хабаровском крае в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

"Форум "Амур" в следующем году состоится. Он проходит на территории Хабаровского края уже в разных статусах. "Амур" был окружным, в этом году по поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина он стал федеральной площадкой. Для нас это очень важно. Я уверен, что у "Амура" большое будущее", - сказал Бугаев, уточнив, что форум пройдет в Хабаровском крае.

В среду на "Холдоми" завершилась вторая федеральная смена форума. По итогам двух таких смен проекты экспертам презентовали в общей сложности около 40 участников. Как уточнил агентству начальник отдела регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Александр Левит, во время первой федеральной смены форума - "Человеческий капитал" - участники представили около 50 инициатив, на итоговой защите перед экспертами было представлено 18 проектов в сфере социального предпринимательства, молодежной политики, благоустройства городов и других. На второй федеральной смене - "Инженеры будущего" - было представлено около 40 инициатив, перед экспертами проекты защищали 20 участников.

Левит отметил, что особенностью второй федеральной смены "Амура" стал тот факт, что участники приезжали с научными идеями, а на выходе получали "коммерчески упакованный проект". Некоторые участники прямо на площадках форума находили инвесторов для реализации своих проектов, заключали соглашения.

"Стремимся к 100% реализации проектов. Мы не слышали от экспертов, что те или иные проекты были нежизнеспособными. Так или иначе, возможно частично, презентованные во время форума проекты будут внедрены в жизнь. Надеемся, что в 2019 году на различных форумных площадках, проводимых Росмолодежью, увидим уже конкретный результат", - сказал Левит.

В 2018 году всероссийский молодежный образовательный форум "Амур" впервые проходил в Хабаровском крае в статусе федерального. Первая смена была окружной, вторая и третья - федеральными. Мероприятия форума проходили на площадке горнолыжного комплекса "Холдоми" у Комсомольска-на-Амуре. Организатором форума выступило Федеральное агентство по делам молодежи совместно с полномочным представительством президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и правительством Хабаровского края.