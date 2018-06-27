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Родителей детей-инвалидов освободили от транспортного налога во Владимирской области

Общество
27 июня, 14:05 UTC+3 ВЛАДИМИР

Депутаты заксобрания региона уточнили, что основанием для подготовки законопроекта стали неоднократные коллективные обращения родителей детей с ограниченными возможностями здоровья

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ВЛАДИМИР, 27 июня. /ТАСС/ Депутаты законодательного собрания Владимирской области проголосовали за освобождение от уплаты транспортного налога родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Такое решение принято по итогам заседания в среду.

"Мы предлагаем освободить от транспортного налога родителей, которые воспитывают детей-инвалидов из расчета на одно транспортное средство мощностью до 150 лошадиных сил. Чаще всего это дети с тяжелыми формами заболевания и невозможность пользоваться общественными видами транспорта", - отметил председатель комитета заксобрания.

Как уточнили депутаты, основанием для подготовки законопроекта стали неоднократные коллективные обращения родителей детей-инвалидов. По состоянию на начало года в регионе проживают более 4,8 тыс. таких детей. По самым максимальным подсчетам возможная сумма выпадающих доходов областного бюджета в случае принятия закона не превысит 21,7 млн рублей. Как уточнили ТАСС в аппарате Законодательного собрания области, фактически льгота действительна с 1 января 2018 года.

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