Родителей детей-инвалидов освободили от транспортного налога во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 27 июня. /ТАСС/ Депутаты законодательного собрания Владимирской области проголосовали за освобождение от уплаты транспортного налога родителей, воспитывающих детей-инвалидов. Такое решение принято по итогам заседания в среду.

"Мы предлагаем освободить от транспортного налога родителей, которые воспитывают детей-инвалидов из расчета на одно транспортное средство мощностью до 150 лошадиных сил. Чаще всего это дети с тяжелыми формами заболевания и невозможность пользоваться общественными видами транспорта", - отметил председатель комитета заксобрания.

Как уточнили депутаты, основанием для подготовки законопроекта стали неоднократные коллективные обращения родителей детей-инвалидов. По состоянию на начало года в регионе проживают более 4,8 тыс. таких детей. По самым максимальным подсчетам возможная сумма выпадающих доходов областного бюджета в случае принятия закона не превысит 21,7 млн рублей. Как уточнили ТАСС в аппарате Законодательного собрания области, фактически льгота действительна с 1 января 2018 года.