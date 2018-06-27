Все поликлиники Ярославской области станут "бережливыми" к 2020 году

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Проект "Бережливая поликлиника" планируется внедрить во всех медицинских учреждениях Ярославской области к 2020 году. Об этом сообщил в среду на заседании Совета Федерации глава региона Дмитрий Миронов.

"В 35 медицинских организациях внедрен и внедряется пилотный проект "Бережливая поликлиника". К 2020 году рассчитываем вовлечь в него все поликлиники области", - сказал он.

Проект "Бережливая поликлиника" реализуется в регионах России с октября 2016 года совместно с госкорпорацией "Росатом".

Проект направлен на повышение эффективности работы лечебно-профилактических учреждений и общую доступность медицинской помощи в регионах РФ.