Экологические проблемы в Ярославской области планируют решать за счет ГЧП

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Власти Ярославской области рассчитывают на государственно-частное партнерство с привлечением средств федерального бюджета при финансировании работ по ликвидации негативно влияющих на экологию объектов на территории региона. Об этом сообщил в среду на заседании Совета Федерации губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

"В настоящее время на территории Ярославской области находится несколько крупных объектов накопленного вреда, которые негативно влияют на окружающую среду. Для их ликвидации требуются большие финансовые затраты. Решать данную проблему мы пытаемся своими силами, а также, учитывая значимость данной работы, рассматриваем различные механизмы федерального финансирования, приоритетным из которых для нас является вариант государственно-частного партнерства с использованием средств федерального бюджета", - сказал он.

Миронов отметил, что в этом году в Ярославской области вводятся новые механизмы эффективного обращения с отходами и их утилизации. Кроме того, в регионе начинается реализация проекта по сохранению Волги и предотвращению загрязнения реки.