Путин назвал самой крутой для себя наградой голоса избирателей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает самой лучшей наградой для главы государства поддержку избирателей. Такое мнение он высказал на церемонии вручения государственных наград

"Самая главная награда, что за меня проголосовали", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, когда наградят его самого. "Круче награды нет", - считает он.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал Путин, получив 76,69% голосов. Его ближайший преследователь, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набрал 11,77% голосов. Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,5%.

В 2018 году Путин участвовал в президентских выборах в четвертый раз. Результат стал рекордным для него: за него проголосовали 56,43 млн человек. В 2000 году он получил 52,94% голосов (39,74 млн человек); в 2004 году - 71,31% (49,5 млн избирателей), в 2012 году - 63,6% (45,602 млн россиян).