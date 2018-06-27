Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин назвал самой крутой для себя наградой голоса избирателей

Общество
27 июня, 14:17 дата обновления: 27 июня, 14:27 UTC+3

На прошедших выборах президента РФ Владимир Путин получил 76,69% голосов

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Климентьев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает самой лучшей наградой для главы государства поддержку избирателей. Такое мнение он высказал на церемонии вручения государственных наград

"Самая главная награда, что за меня проголосовали", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, когда наградят его самого. "Круче награды нет", - считает он.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал Путин, получив 76,69% голосов. Его ближайший преследователь, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набрал 11,77% голосов. Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,5%.

В 2018 году Путин участвовал в президентских выборах в четвертый раз. Результат стал рекордным для него: за него проголосовали 56,43 млн человек. В 2000 году он получил 52,94% голосов (39,74 млн человек); в 2004 году - 71,31% (49,5 млн избирателей), в 2012 году - 63,6% (45,602 млн россиян).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Медалями "За любовь и верность" наградят 300 супружеских пар Москвы 8 июля
4
Умер профессор МГУ Владимир Успенский
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
7
Путин назвал самой крутой для себя наградой голоса избирателей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости