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"Росучебник" создаст агрегатор идей для преподавания английского языка

Общество
27 июня, 14:35 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 27, июня. /ТАСС

Об этом рассказала главный методист корпорации по иностранным языкам Марина Степанова

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Преподаватели английского языка из восьми регионов России повысят квалификацию в межрегиональной методической школе в Ростове-на-Дону, по итогам которой "Росучебник" создаст на сайте агрегатор идей для использования при преподавании языка. Об этом рассказала ТАСС главный методист по иностранным языкам корпорации "Росучебник" Марина Степанова.

Межрегиональная методическая школа "Диалог культур - Диалог регионов. Межкультурная коммуникация в обучении иноязычному общению" проходит в Ростове-на-Дону с 25 по 29 июня. "Росучебник" является организатором конференции. По словам Степановой, участие в конференции принимают преподаватели из Астраханской, Волгоградской, Ростовской, Московской, Белгородской, Нижегородской областей, Краснодарского края, Северной Осетии.

"Астраханская область получила тему "Знаменитые места в Великобритании и России", Северная Осетия - "Спорт и его истоки", Волгоград - "То, что ты всегда хотел узнать", Московская область - "Британская еда", Ростовская область - "Акценты и диалекты в Британии и России", Белгород - "Столицы: Москва и Лондон в сравнении", Краснодар - "Лето: магия и безумие" - всякие фестивали летние и так далее, Нижний Новгород - "Олимпийские игры". То есть они эту страничку разрабатывают в электронном варианте, потом защищают, мы эти материалы собираем, разместим на сайте, как копилка. Проект может быть спроецирован на учащихся", - сказала она.

Степанова уточнила, что таким образом повышается квалификация учителя, преподаватель узнает о новых методах работы, которые можно использовать для развития детей, к примеру, мозговой штурм.

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