Совфед одобрил закон, приравнивающий день в СИЗО к полутора дням в колонии

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, приравнивающий один день пребывания в следственном изоляторе (СИЗО) к полутора дням в колонии.

Согласно закону, один день содержания под стражей в СИЗО будет засчитываться гражданам за один день в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, при отбывании наказания в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии - за полтора дня, при отбывании наказания в колонии-поселении - за два дня.

Как отметил при обсуждении документа председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, этот порядок не будет распространяться на осужденных за особо тяжкие преступления и связанные с террористической деятельностью, а также в отношении осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы.

Он напомнил, что сейчас для фигурантов уголовных дел срок в СИЗО всегда засчитывается "день за день". По словам сенатора, у этого закона есть длительная предыстория, так как работа над ним в Госдуме велась 10 лет. "Сейчас происходит гуманизация сферы уголовного права, что очень актуально для нашей страны. До сих пор условия содержания в СИЗО зачастую гораздо хуже, чем в местах лишения свободы", - сказал Клишас.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала не останавливаться на принятии этого закона и двигаться дальше в вопросах гуманизации уголовного законодательства. "По-прежнему огромное количество жалоб на необоснованное заключение под стражу вместо, например, залога, домашнего ареста, поручительства... И никак эту практику, к сожалению, не изменить", - сказала Матвиенко на заседании.

"Я, конечно, понимаю, что следователю проще добывать показания, когда человек находится в следственном изоляторе. В то же время условия содержания, к сожалению, к лучшему не меняются. Надо двигаться дальше, настойчиво, в рамках процесса гуманизации уголовной политики и защиты прав граждан", - добавила она.