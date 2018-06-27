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Власти узнали мнение собственников более 2/3 подмосковных СНТ о благоустройстве

Общество
27 июня, 14:51 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 27, июня. /ТАСС

Больше всего опрошенных дачников беспокоит вопрос качества дорог

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ДМИТРОВ /Московская область/, 27 июня. /ТАСС/. Власти Московской области узнали мнение дачников более двух третей от всех садово-некоммерческих товариществ (СНТ) региона о наиболее важных работах по благоустройству. Первое место среди проблем занял вопрос качества дорог, сообщил журналистам в среду председатель "Союза дачников Подмосковья", первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

Москва и Московская область заключили соглашение по развитию инфраструктуры СНТ. Столичные власти намерены выделить 3,3 млрд рублей на три года для строительства дорог к садовым товариществам.

"У нас подписано соглашение между мэром Москвы и губернатором Московской области, в соответствии с которым мы на сегодняшний день опросили уже более 2/3 СНТ, их всего в Подмосковье 12 тыс., о том, какие проблемы сегодня стоят перед садоводами и дачниками. Мы видим, что основная проблема - это дороги. Если в СНТ соблюдаются все нормы и требования - вывозится мусор, заключены договоры, платятся налоги, то в этих добросовестных СНТ в первую очередь будут строиться дороги", - сказал Чаплин.

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