Мясники во Франции просят у государства защитить их от агрессивных веганов

ПАРИЖ, 11 июня. /ТАСС/. Работники мясных лавок Франции обратились к властям республики с просьбой защитить их от нападок агрессивно настроенных веганов, которые все чаще пытаются навязать обществу свои взгляды, прибегая к насильственным методам. Как передал отраслевой сайт France Agricole, соответствующее открытое письмо, адресованное главе МВД страны Жерару Колону, поддержали более 18 тыс. французских мясников.

"Уже многие месяцы 18 тыс. ремесленных мясников нашей страны обеспокоены излишним освещением в прессе веганского образа жизни. Уважая выбор питания наших соотечественников, мы, вместе с тем, глубоко возмущены тем, что часть населения хочет навязать значительному большинству свой образ жизни, если не сказать свою идеологию. Подобный подход имеет вполне определенное название - авторитаризм. Он базируется на пропаганде, которая сама в свою очередь основана на дезинформации и устрашении", - пишут работники мясной отрасли в своем письме.

Как подчеркивают мясники, устрашение, о котором идет речь в их послании министру, "уже многие месяцы выражается в жестоких действиях, которые, похоже, становятся обыденностью". В частности, утверждается в письме, в последнее время участились случаи "открытых призывов к насилию в отношении районных лавок" со стороны "общественных организаций и активистов", проповедующих отказ от употребления мяса животных в пищу.

В качестве примера приводятся многочисленные инциденты, когда витрины мясных лавок забрасывались активистами емкостями с красной краской - "ложной кровью", а совсем недавно несколько магазинов мяса на севере страны были закиданы камнями. Кроме того, составители послания обращают внимание на то, что в соцсетях веганы одобрительными комментариями встретили гибель мясника во время захвата заложников террористами в городе Треб на юге страны в марте этого года.

"Господин министр, учитывая эту эскалацию насилия, каким будет следующий этап? Как мы можем терпеть, что часть населения постоянно подвергается нападкам из-за профессиональной принадлежности? Атаки, которым подвергаются мясные и колбасные лавки, а также вся отрасль, являются разновидностью терроризма - ни больше, ни меньше. Ведь именно террор хотят посеять отдельные личности и организации, имеющие лишь одну цель - добиться просто-напросто исчезновения целого слоя французской культуры, во многом обязанной мастерству своих мясников и колбасников, животноводов, рыбопроизводителей, сыроделов", - сетуют торговцы мясными продуктами.

Единственным своим желанием работники мясной отрасли называют "возможность трудиться в спокойных условиях, вдали от ненависти и диктата отдельно взятых фанатиков". "Дайте нам мирно работать, дайте французам есть то, что они сами хотят. Мы рассчитываем на ваши службы и поддержку всего правительства, чтобы как можно скорее прекратилось физическое, словесное и моральное насилие против честных профессионалов, каковыми мы являемся", - заключили мясники в письме на имя главы МВД Франции.