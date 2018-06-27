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В больнице владимирского Струнина выявили нарушения по получению бесплатной помощи

Общество
27 июня, 15:27 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 27, июня. /ТАСС

Собранная информация направлена в прокуратуру региона

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ВЛАДИМИР, 27 июня. /ТАСС/. Департамент здравоохранения администрации Владимирской области выявил факты нарушения прав пациентов в Струнинской городской больнице, на качество обслуживания в которой пожаловались президенту России Владимиру Путину местные жители в ходе "Прямой линии". Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации региона.

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В ходе "Прямой линии" 7 июня жители города пожаловались Путину на закрытие нескольких отделений в больнице Струнина, в том числе детского отделения. Глава Минздрава России Вероника Скворцова поручила Росздравнадзору и Фонду ОМС провести проверку доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения для жителей Струнина.

"За три минувших недели департамент здравоохранения администрации области также провел анализ качества оказания медицинской помощи в Струнинской городской больнице. В результате выявлены неоднократные факты нарушения местными медиками прав пациентов на получение бесплатной медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий. Собранная информация направлена в прокуратуру Владимирской для принятия мер прокурорского реагирования", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в администрации области, 22 июня завершилась разработка дорожной карты по решению проблем с медобслуживанием в Струнине. "Документ включает в себя обеспечение самого пристального и всестороннего внимания к ходу и срокам капитального ремонта детской поликлиники с отделением дневного пребывания в Струнино, психоневрологического и офтальмологического отделений, отделения дерматологии (инфекционного корпуса), текущего ремонта здания поликлиники", - добавили в пресс-службе.

По данным областной администрации, 25 июня состоялись торги на проведение капитального ремонта инфекционного отделения Струнинской городской больницы за 7 млн рублей. Работы должны завершиться к ноябрю 2018 года. На 9 июля намечены торги на проведение капитального ремонта главного корпуса и психоневрологического отделения больницы. Максимальные цены контрактов - 4,3 млн и 12,6 млн рублей соответственно. Планируется, что в начале августа состоятся торги на проведение капремонта детской поликлиники в Струнине.

По итогам "Прямой линии" Путин ранее поручил организовать капитальный ремонт зданий больницы и детской поликлиники в Струнине, оснастив комплекс современным медицинским оборудованием. Доложить об исполнении поручения министр здравоохранения Вероника Скворцова и губернатор Светлана Орлова должны до 31 декабря 2018 года.

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