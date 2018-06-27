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В МГУ откроется магистратура по менеджменту в космической отрасли

Общество
27 июня, 15:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Ученый совет университета также утвердил магистерскую программу "Исследования Луны и планет"

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МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Ученый совет МГУ имени М. В. Ломоносова утвердил новые магистерские программы подготовки факультета космических исследований (ФКИ) - "Исследования Луны и планет" и "Менеджмент в космической отрасли". Об этом сообщили в среду в пресс-службе МГУ.

"В июне Ученый совет МГУ имени М. В. Ломоносова утвердил две новые магистерские программы подготовки ФКИ: "Исследования Луны и планет" и "Менеджмент в космической отрасли", - отметили в пресс-службе.

Магистратура "Исследования Луны и планет" предназначена для подготовки специалистов, способных осуществлять астрофизические наблюдения Луны, других тел Солнечной системы и экзопланет других звездных систем. Студенты освоят курсы, связанные с разработкой приборов для космических аппаратов для изучения других планет и с обработкой данных с этих приборов для получения новых научных сведений. Для студентов, поступающих на эту программу в 2018 году предусмотрено 20 бюджетных мест.

Еще одна новая магистерская программа факультета космических исследований - "Менеджмент в космической отрасли" - ориентирована на подготовку специалистов для работы в государственных и частных организациях космической отрасли. Являясь одной из важнейших отечественных передовых наукоемких отраслей, космическая отрасль остро нуждается в высококвалифицированных управленческих кадрах, способных решать стратегические задачи", - подчеркнули в пресс-службе.

"На факультете студенты получат фундаментальную подготовку по математике, физике и информатике, будет уделено особое внимание технологиям обработки больших данных и машинному обучению. Одна из основ обучения на факультете космических исследований - проектная деятельность. И студенты специалитета, и студенты магистратуры обязательно проходят производственную практику в организациях космической отрасли и РАН", - отметил ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

В пресс-службе также сообщили, что в ближайшие годы планируется запустить новую магистерскую программу (и направление в специалитете) по изучению космической погоды - важного направления как для космических полетов, так и для авиации.

Факультет космических исследований был учрежден 16 февраля 2017 года на Ученом совете МГУ по инициативе ректора Московского университета академика Виктора Садовничего. Летом 2017 года состоялся первый набор. В 2018 году ФКИ набирает студентов на семь магистерских программ и одну программу специалитета. Для обучения на большинстве программ предусмотрены бюджетные места.

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