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Атмосферное давление в Москве побило рекорд 30-летней давности

Общество
27 июня, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Оно составило 755,7 мм ртутного столба

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Рекорд атмосферного давления для 27 июня зарегистрирован в Москве в среду, оно составило 755,7 мм ртутного столба, сообщили ТАСС в Метеобюро Москвы и Московской области.

"Сегодня ... в Москве, на станции ВДНХ был зарегистрирован новый для этой даты июня рекорд атмосферного давления, <...> в 9:00 давление на станции ВДНХ составляло 1007,3 гПа или 755,7 мм ртутного столба. Прежний рекорд в системах единиц СИ составлял 1005,6 гПа (примерно 754,2 мм ртутного столба - прим.ТАСС) и приходился на 1987 год", - сообщил собеседник агентства.

В метеобюро уточнили, что сейчас атмосферное давление понижается, но остается еще довольно высоким. "Я не исключаю, что и завтра атмосферное давление сохранится высоким и будет близким к рекордным значениям, за этими величинами мы будем следить", - добавили в бюро.

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