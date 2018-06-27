СМИ: премьер Испании хочет перенести останки Франко из Долины павших в июле

МАДРИД, 27 июня. /ТАСС/. Председатель правительства Испании социалист Педро Санчес рассчитывает перенести останки диктатора Франсиско Франко (1892-1975) из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида до начала августовского сезона отпусков. Об этом сообщила в среду газета El Mundo со ссылкой на источники в окружении премьера.

По информации издания, намерение состоит в том, чтобы начать процедуру в июле. Правительство также планирует обсудить с членами семьи каудильо, куда бы они хотели перенести останки диктатора. Вслед за этим члены кабинета министров рассчитывают провести переговоры с другими политическими партиями, чтобы решить, как превратить Долину павших в место памяти всех жертв гражданской войны (1936-1939) и режима Франко.

Предыдущее правительство Мариано Рахоя, представлявшего консервативную Народную партию, отказалось переносить захоронение, несмотря на парламентскую резолюцию, призывающую к такому шагу. Парламент принял ее в мае 2017 года по инициативе социалистов.

Ранее активисты уже просили правительство Испании превратить расположенный в 40 км от Мадрида комплекс в центр памяти жертв франкизма. Это предусматривало перемещение из расположенного там собора останков Франко и Хосе Антонио Примо де Риверы (1903-1936) - основателя правой политической партии "Испанская фаланга", которая была правящей при франкистском режиме.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он скончался в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство Долины павших велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.