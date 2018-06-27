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Пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера

Общество
27 июня, 15:28 дата обновления: 27 июня, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

Неполадки начались в 15:00 мск

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ТАСС, 27 июня. Проблемы в работе мессенджера Telegram наблюдаются в среду в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой произошел около 15:00 мск. Пользователи жалуются, что не могут подключиться к серверу (48%), отправлять или получать сообщения (35%), а также авторизоваться (16%).

Согласно сообщениям пользователей, больше всего с проблемами сталкиваются жители Италии, Украины, Германии, Австралии, Испании, Финляндии, ряда других стран. О сбоях в работе мессенджера также сообщают и россияне, в частности, жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Челябинска, Казани и Воронежа.

Комментируя ситуацию, в Роскомнадзоре напомнили ТАСС, что "ограничение доступа к мессенджеру Telegram на территории России осуществляется с середины апреля на основании решения Таганского районного суда города Москвы". "О причинах нештатной работы мессенджера за рубежом Роскомнадзору не известно", - добавили в ведомстве.

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