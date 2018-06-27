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В Архангельске начался конкурс по созданию деревянных скульптур для кораблей

Общество
27 июня, 16:12 UTC+3

Все желающие могут понаблюдать за работой мастеров, посетив площадку на Красной пристани

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 июня. /ТАСС/. Первый конкурс среди резчиков по дереву по созданию носовых скульптур на деревянных кораблях в среду начался в Архангельске. Мастера должны завершить работы в День кораблестроителя, который отмечается 29 июня, сообщил ТАСС организатор, и.о. директора архангельского областного Дома народного творчества Руслан Боднарук.

"Конкурс проводится впервые, и он приурочен ко Дню кораблестроителя, участники должны завершить свои работы к 15 часам 29 июня. Всем предоставлены одинаковые заготовки, около двух метров высотой. За работой мастеров могут наблюдать все желающие, специально выбрана площадка на Красной пристани (в центре города на набережной Северной Двины)", - сказал Боднарук.

В конкурсе принимают участие мастера из Архангельска, Вельска и Каргополя. В результате будут созданы носовые скульптуры деревянных кораблей.

"Это скульптура, которая располагалась под бушпритом (брус, выступающий вперед с носа корабля - прим. ТАСС) на носу в качестве устрашения или украшения. У меня будет сказочный герой, достаточно милое создание, существующее в природе. Если не буду успевать, придется работать и по ночам", - сказал ТАСС резчик по дереву Денис Ковальцов, отметив, что на конкурсе достаточно серьезные ограничения по времени.

Организаторы надеются, что конкурс вырастет в более серьезный проект, в фестиваль морской культуры, добавил Боднарук.

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